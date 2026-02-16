Alessandro Bastoni e l’arbitro Federico La Penna hanno ricevuto insulti e minacce di morte dopo la contestata espulsione di Kalulu che ha condizionato Inter-Juventus. «Sappiamo dove abiti», «ti ammazziamo», il tono delle minacce.

L’arbitro, che è anche avvocato, ha presentato una denuncia alla polizia postale di Roma e la Procura Capitolina è in attesa del documento per aprire un fascicolo d’indagine.

Il fischietto romano, 42 anni, verrà intanto fermato per un mese dal designatore Rocchi. A quanto si apprende, La Penna sa di aver sbagliato ed è mortificato per l’errore. Non per questo è disposto ad accettare insulti e minacce di morte.

Stesso destino toccato ad Alessandro Bastoni, il difensore dell’Inter autore della simulazione costata il rosso a Kalulu. Minacce rivolte anche a moglie e figlia del difensore della Nazionale, a cui è stato consigliato di restare a casa, senza uscire.

Inter-Juve, insomma, non finisce mai. E la coda al veleno sta andando decisamente oltre.

