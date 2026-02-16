Il Cagliari calcio celebra il Carnevale sardo. Tra le attività programmate dal 12 al 17 febbraio, quelle di stasera, prima dell’incontro con il Lecce: Mamuthones e Issohadores di Mamoiada si sono esibiti nel pre-gara insieme al gruppo Tamburini e Trombettieri “Sa Sartiglia” di Oristano, in rappresentanza della più importante manifestazione equestre dell’Isola.

Il Cagliari nei giorni scorsi è stato ospite dei Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, che hanno invitato il Club Ambassador Nicola Riva e il direttore sportivo del Settore Giovanile Pierluigi Carta nella loro sede del paese barbaricino per far vivere al Cagliari un’esperienza autentica in uno dei luoghi più identitari dell’Isola, dove l’antica tradizione del carnevale sardo viene tramandata di generazione in generazione.

Nella sede di via Galilei era presente anche una delegazione dei Cagliari Club della Provincia di Nuoro e del Centro Coordinamento di Cagliari: Villagrande Strisaili, Lodine, Fordongianus, Orgosolo, Oliena e Nuoro i paesi rappresentati.

Il club ha omaggiato l’”Associazione Culturale Atzeni” di Mamoiada con una maglia gara autografata e il kit “Islanders”, ricambiando l’ospitalità con un invito ufficiale all’Unipol Domus.

