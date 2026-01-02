Il Milan riparte da Cagliari, domenica si chiude col big match Inter-BolognaLe partite della 18esima giornata con risultati, marcatori e classifica
Al via la 18esima giornata del campionato di Serie A. L’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Giovedì 2 gennaio
Cagliari – Milan ore 20.45
Venerdì 3 gennaio
Como -Udinese ore 12.30
Genoa- Pisa ore 15
Sassuolo- Parma ore 15
Juventus -Lecce ore 18
Atalanta- Roma ore 20.45
Domenica 4 gennaio
Lazio – Napoli ore 12.30
Fiorentina – Cremonese ore 15
Verona -Torino ore 18
Inter -Bologna ore 20.45
Classifica
Inter 36
Milan 35
Napoli 34
Juventus 32
Roma 33
Como 27
Bologna 26
Lazio 24
Atalanta 22
Udinese 22
Sassuolo 22
Cremonese 21
Torino 20
Cagliari 18
Parma 17
Lecce 16
Genoa 14
Verona 12
Pisa 11
Fiorentina 9
(Inter, Milan, Napoli, Bologna, Como, Lecce, Parma e Verona una partita in meno)