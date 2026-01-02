Al via la 18esima giornata del campionato di Serie A. L’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Giovedì 2 gennaio

Cagliari – Milan ore 20.45

Venerdì 3 gennaio

Como -Udinese  ore 12.30

Genoa- Pisa ore 15

Sassuolo- Parma ore 15

Juventus -Lecce ore 18

Atalanta- Roma ore 20.45

Domenica 4 gennaio

Lazio – Napoli ore 12.30

Fiorentina – Cremonese ore 15

Verona -Torino ore 18

Inter -Bologna ore 20.45 

Classifica

Inter 36

Milan 35

Napoli 34

Juventus 32

Roma 33

Como 27

Bologna 26

Lazio 24

Atalanta 22

Udinese 22

Sassuolo 22

Cremonese 21

Torino 20

Cagliari 18

Parma 17

Lecce 16

Genoa 14

Verona 12

Pisa 11

Fiorentina 9

(Inter, Milan, Napoli, Bologna, Como, Lecce, Parma e Verona una partita in meno)

