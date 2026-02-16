Anche Gianluca Rocchi in tribuna all’Unipol Domus per seguire Cagliari-Lecce, posticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Il designatore del massimo campionato, dopo le polemiche nell’ultimo turno per l’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus, ha deciso di seguire da vicino la prova del direttore di gara Ermanno Feliciani, da lui designato la scorsa settimana.

Rocchi è nell’occhio del ciclone dopo quanto avvenuto sabato sera, con il secondo giallo a Kalulu che in realtà non c’era, con la Juventus che anche oggi ha ribadito il suo malcontento già espresso nell’immediato post partita con Giorgio Chiellini e Damien Comolli. Nel frattempo, per l’arbitro di sabato Federico La Penna e per Alessandro Bastoni (che ha finto di aver subito fallo) sono arrivate pesanti minacce nel corso di questi giorni.

Ieri mattina, parlando all’Ansa, Rocchi aveva dichiarato: «Siamo molto dispiaciuti dell'episodio. Per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla. La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato perché c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci».

