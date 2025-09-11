Progressi per Gabriele Zappa, che negli ultimi giorni è stato frenato da una contusione alla coscia sinistra. Il difensore del Cagliari ha lavorato parzialmente in gruppo nell'allenamento di oggi al Crai Sport Center di Assemini: per una sua convocazione sabato col Parma sarà decisiva la rifinitura di domani mattina.

Chi non ci sarà alla ripresa della Serie A è Zito Luvumbo, che dopo l'infortunio della settimana scorsa con l'Angola ha fatto un personalizzato. Sono rientrati Semih Kılıçsoy e Joseph Liteta, che hanno svolto un defaticante dopo aver risposto alla convocazione di Turchia Under-21 e Zambia, mentre hanno fatto l'intera seduta in gruppo Riyad Idrissi e Marco Palestra. L'unico dei nazionali che ancora deve aggregarsi è Yerry Mina, che potrà sostenere soltanto la rifinitura.

L'allenamento di oggi del Cagliari è iniziato in palestra, quindi a seguire trasferimento in campo per esercizi di attivazione tecnica. Grande spazio dedicato alla tattica, con una serie di sviluppi di gioco e una partita a tema. Dopo la rifinitura di domani Pisacane parlerà in conferenza stampa, alle 13.30.

