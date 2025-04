Dopo la sconfitta di sabato al Meazza contro l’Inter capolista (3-1), Davide Nicola ha dato due giorni e mezzo di riposo al Cagliari. I rossoblù torneranno ad allenarsi nel pomeriggio di martedì al Crai Sport Center di Assemini, per cominciare la preparazione al match di Pasquetta con la Fiorentina (lunedì 21 alle ore 15 alla Domus).

Una partita, quella della sestultima giornata di Serie A, che non potrà vedere protagonista Alessandro Deiola. Il centrocampista di San Gavino, unico ammonito di Inter-Cagliari, è arrivato al quinto cartellino giallo in campionato e per lui scatta automatica la squalifica per un turno. Restano in diffida Sebastiano Luperto (forse anche per questo motivo inutilizzato sabato, ha saltato i suoi primi minuti in questo campionato), Răzvan Marin, Yerry Mina, Adam Obert, Leonardo Pavoletti e Roberto Piccoli.

Domani, alla ripresa degli allenamenti, è atteso il pieno recupero di Matteo Prati. Il centrocampista non ha giocato Inter-Cagliari, pur essendo convocato, perché la scorsa settimana ha avuto l’influenza. Per il resto non ci sono particolari problemi per i rossoblù, che a Milano erano con la squadra al completo. Con sei giornate ancora da giocare, la squadra di Nicola è al quindicesimo posto con 30 punti, +6 sulla zona retrocessione.

