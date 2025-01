È Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata l’arbitro designato per dirigere la delicata sfida salvezza tra Cagliari e Lecce in programma domenica alle 15 all’Unipol Domus.

Ad affiancare il direttore di gara, 40 anni, i guardalinee Perrotti e Dei Giudici. Quarto uomo Aureliano, al Var Serra, Avar Mazzoleni.

Sacchi non arbitra il Cagliari dal 2020: in Serie A lo ha fatto due volte, una vittoria e un pari per i sardi, nelle tre gare di B i rossoblù hanno invece ottenuto due vittorie e una sconfitta. Il bilancio in Serie A con il Lecce è di due pareggi e due sconfitte.

Di seguito gli arbitri designati per la 21esima giornata di campionato.

Venerdì

Roma-Genoa (20.45) – Zufferli

Sabato

Bologna-Monza (15) – Mariani

Juventus-Milan (18) – Massa

Atalanta-Napoli (20.45) – Colombo

Domenica

Fiorentina-Torino (12.30) – Marinelli

Cagliari-Lecce (15) – Sacchi

Parma-Venezia (15) – Fourneau

Verona-Lazio (18) – Fabbri

Inter-Empoli (20.45) – Feliciani

Lunedì

Como-Udinese (20.45) – Cosso

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata