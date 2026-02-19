Travolto dall'infisso che stava installando: è accaduto questa mattina a Elmas. Ferito un operaio di 41 anni, trasportato in codice giallo al Brotzu.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo, dipendente di una ditta specializzata nell'installazione di infissi, è rimasto ferito mentre era intento a montare una porta finestra. Per cause ancora in fase di accertamento, la struttura lo avrebbe travolto, colpendolo.

L'operaio è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova attualmente ricoverato: fortunatamente non verserebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti insieme ai carabinieri anche il personale dello Spresal dell'Asl che si occupa di infortuni sul lavoro.

(Unioneonline)

