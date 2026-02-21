Tempo di anticipo all’Unipol Domus, con Cagliari-Lazio in programma alle ore 20.45. Per la partita della ventiseiesima giornata di Serie A, Fabio Pisacane punta su Semih Kılıçsoy per riprendere la marcia dopo le due sconfitte consecutive. L’attaccante turco torna dal 1’, dopo aver iniziato dalla panchina la gara di lunedì sera col Lecce perché reduce da un virus gastrointestinale. Con lui ci saranno Marco Palestra e Sebastiano Esposito, in quello che dovrebbe essere un 4-3-3.

A centrocampo manca ancora Michael Folorunsho, non convocato nonostante il rientro in gruppo (due mesi fa esatti l’infortunio col Pisa). E non ci saranno nemmeno Alessandro Deiola e Gianluca Gaetano, nel reparto più in emergenza per i tanti indisponibili. Adopo-Mazzitelli-Sulemana è il trio obbligato, mentre in difesa Alberto Dossena e Zé Pedro sono gli altri rientri (preferiti a Juan Rodríguez e Gabriele Zappa) nei quattro dietro con Yerry Mina e Adam Obert. Nei biancocelesti a sorpresa dal 1’ Mattia Zaccagni, recuperato all’ultimo.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Lazio: squadre in campo alle 20.45 agli ordini dell’arbitro Antonio Rapuano, della sezione di Rimini. Per l’anticipo sarà possibile seguire la diretta su unionesarda.it e la radiocronaca integrale (con pre e post partita) su Radiolina.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Mazzitelli, I. Sulemana; Palestra, Kılıçsoy, S. Esposito.

In panchina: Sherri, Ciocci, Idrissi, Juan Rodríguez, Raterink, Albarracín, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marušić, Romagnoli, Provstgaard, Luca Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.

In panchina: Motta, Furlanetto, Patric, Dele-Bashiru, Noslin, Nuno Tavares, Dia, Ratkov, Cancellieri, Hysaj, Przyborek, Cataldi.

Allenatore: Maurizio Sarri.

