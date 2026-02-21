Cagliari-Lazio 0-0 al 45’: Zé Pedro colpisce il palo, infortunio per MazzitelliTanti falli e non molte emozioni nel primo tempo dell’anticipo dell’Unipol Domus
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI-LAZIO
Cagliari-Lazio vede il primo tempo finire 0-0. Non tantissime occasioni, la migliore è un palo colpito da Zé Pedro. Infortunio per Mazzitelli, sostituito da Idrissi.
Cagliari schierato con un 4-3-3 che spesso in fase di costruzione diventa 3-5-2. Bisogna attendere il 14’ per la prima occasione degna di nota, ma è grossa: calcio d’angolo da destra e colpo di testa di Zé Pedro che sbatte sul palo, con Provedel fermo a guardare. Da corner anche la prima chance della Lazio, al 19’ batte l’ex Luca Pellegrini e di testa sul primo palo Zaccagni gira alto.
Il Cagliari va vicinissimo all’1-0 al 24’: Obert fa partire un gran cross da sinistra, inserimento perfetto di Adopo e colpo di testa a un passo dal palo alla sinistra di Provedel. Il primo giallo è al 26’, Mina ferma una discesa centrale di Maldini. Sulla punizione di Pellegrini colpo di testa sul secondo palo di Provstgaard parato senza problemi da Caprile.
Lazio pericolosa al 29’, Marušić liberato a destra arriva sul fondo e crossa basso con Zaccagni che in scivolata manca di pochissimo la deviazione. Un altro corner, con girata alta di Mazzitelli, nasce da uno splendido controllo in corsa di Palestra, andato via in grande stile a Provstgaard. Il Cagliari si fa notare al 36’, con filtrante di Palestra per Adopo e cross basso con gran tiro di Esposito fuori di un niente.
Sfiora il gol quasi dalla linea di fondo Taylor, con un tiro-cross al 38’ messo in corner da Caprile. Prima del riposo, al 42’, cambio obbligato per Pisacane: ennesimo infortunio, stavolta un sospetto problema muscolare per Mazzitelli, entra Idrissi. All’intervallo si va dopo due minuti di recupero.