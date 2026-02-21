Ha vinto il premio di Player of the Match Marco Palestra, il migliore in campo (per distacco) di Cagliari-Lazio. Un’altra prestazione scintillante per il numero 2, che avrebbe anche segnato con un sinistro a centro area dopo un dribbling ma gli è stato annullato per fuorigioco.

«È stata una partita tosta, perché gli ultimi minuti li abbiamo fatti con un uomo in meno», il commento di Palestra sul pareggio di stasera. «Abbiamo interpretato la partita nella maniera giusta, con l’atteggiamento che serviva, e portiamo a casa un bel pareggio contro una squadra forte».

Dopo due pareggi il Cagliari è tornato a fare punti, in attesa di conoscere il risultato di Fiorentina-Pisa. «La nostra forza secondo me è il gruppo, perché ognuno fa la corsa per il compagno», dice Palestra. «Siamo un bel gruppo dentro e fuori dal campo, l’unità è la base per formare una grande squadra e noi ce l’abbiamo».

© Riproduzione riservata