Il Cagliari non è riuscito a dare continuità ai quattro punti nelle ultime due giornate, con lo 0-1 contro la Juventus. «La volontà è quella di avere un atteggiamento sempre come quello del secondo tempo, però bisogna riconoscere che a volte le qualità in campo non ti permettono di farlo per 90’», è la valutazione di Davide Nicola al termine della partita. «Nel secondo tempo abbiamo avuto più produzione di gioco, ma ci siamo anche dovuti impegnare parecchio per non subire ripartenze. La partita era stata costruita per avere intensità, col centrocampo a tre: questo ci permetteva di essere pronti, ma non siamo riusciti a portare la giusta pressione».

Il gol subito non piace a Nicola: «Era una situazione che noi conoscevamo e ci dispiace per questo. La Juventus diventa pericolosa quando recupera palla e riparte, dovevamo essere più veloci e uscire: abbiamo subito un gol che ci ha condizionato». I cambi hanno modificato solo in parte la situazione: «Il Cagliari ha fatto la partita che doveva fare, bisogna trovare il giusto compromesso sulle due fasi».

Per la corsa salvezza la classifica si accorcia con le vittorie di Como, Parma e Verona. «Non so se sono esperto, ma ho lottato spesso per questi obiettivi», commenta Nicola. «Nella mia testa cerco di promuovere sempre il mio tipo di gioco: credo che quest’anno la salvezza sia particolarmente impegnativa, perché ci sono tante squadre coinvolte. Dobbiamo essere consapevoli di dover avere sempre un atteggiamento propositivo, rispettando gli avversari ma cercando di mostrare le nostre qualità».

