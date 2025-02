Il Cagliari ci prova, ma non basta: è la Juventus a vincere 0-1 all’Unipol Domus, con un gol in avvio.

Al 12’ grave errore della difesa del Cagliari che costa la rete che vale la partita: Adopo tocca corto per Mina, Vlahović si inserisce e si lancia sul centro-sinistra, salta Caprile e – pur defilandosi – riesce a concludere e trovare la traiettoria giusta per il gol del vantaggio. Inutile il tentativo di Mina di rimediare al suo errore e di salvare sulla linea.

Juventus vicina al raddoppio al 24', Vlahović mette dentro con Augello che sbaglia e libera Conceição, Caprile copre bene il suo palo. Al 27' il portiere del Cagliari ancora decisivo su rasoterra di Yıldız, liberato ancora da Vlahović. Poi Koopmeiners (33') di testa a lato. Ma è Conceição a mancare il raddoppio, al 35’ su un cross da sinistra deviato, lisciando il pallone a centro area.

Si va al riposo senza recupero, per il Cagliari solo un tiro dal limite di Zortea parato da Di Gregorio. Ripresa con Luvumbo al posto di Felici, rientra in campo dopo oltre due mesi di stop per infortunio e fa subito ammonire Weah. Al 57’ dentro anche Coman per Deiola, ma la manovra rossoblù continua a essere molto lenta.

Ancora cambi in successione: nella Juventus al 62' Kolo Muani e Douglas Luiz per Conceição e Koopmeiners, al 73' Rouhi e Khéphren Thuram per Cambiaso (si era fermato a terra) e Locatelli, in mezzo (70’) Marin e Viola per Adopo e Zortea. Al 78’ Vlahović si invola partendo dalla sua metà campo e quindi in posizione regolare, Luperto lo affronta con una leggera spinta al momento del tiro: Caprile para, per arbitro e var è tutto regolare e alla fine il serbo viene anche ammonito per proteste.

Due buone occasioni per il Cagliari all’83’: prima una punizione di Marin smanacciata da Di Gregorio, poi su cross da destra controllo di Mina e assist sulla destra per Coman che tira a lato. Nei sei minuti di recupero ci prova Viola, con un sinistro fuori misura dal limite. Al 93’ invece ancora Caprile, su destro di Yıldız sul primo palo.

