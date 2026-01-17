«Può giocare dal primo minuto», aveva anticipato ieri Fabio Pisacane su Yerry Mina. E quanto affermato nella conferenza stampa di vigilia si materializza in campo, perché stasera alle 20.45 il colombiano sarà titolare in Cagliari-Juventus. Non convocato lunedì col Genoa perché non al meglio, e reduce da due mesi di acciacchi vari, cercherà di rilanciarsi in una delle serate più attese dal popolo rossoblù, con il tutto esaurito stasera all’Unipol Domus. Con lui in difesa ci saranno Zé Pedro (al rientro) e Sebastiano Luperto, nel 3-5-2.

In attacco giocheranno Semih Kılıçsoy e Sebastiano Esposito, resta quindi fuori Gennaro Borrelli. Sugli esterni Marco Palestra e Adam Obert, mentre in mezzo al campo agiranno Michel Adopo, Luca Mazzitelli e Gianluca Gaetano. Quest’ultimo dovrebbe essere inserito come mezzala, ruolo già provato più volte nel corso di questa stagione. Out – anche dalla panchina, nonostante fosse tra i convocati – Gabriele Zappa per un affaticamento muscolare alla coscia destra avvertito nella rifinitura.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus: calcio d’inizio alle 20.45, l’arbitro designato è Davide Massa della sezione di Imperia. Su unionesarda.it il live dell’anticipo, su Radiolina l’appuntamento è con pre e post partita assieme alla radiocronaca in diretta di Lele Casini dall’Unipol Domus.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; S. Esposito, Kılıçsoy.

In panchina: Sherri, Ciocci, Idrissi, Juan Rodríguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yıldız; David.

In panchina: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Francisco Conceição, Zhegrova, Adžić, Kostić, K. Thuram, Openda, João Mário, Cabal.

Allenatore: Luciano Spalletti.

