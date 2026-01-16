Verso Cagliari – Juve, i convocati: c’è Mina25 gli uomini a disposizione di Pisacane
Sono venticinque i calciatori a disposizione di mister Pisacane per la sfida contro la Juventus, in programma sabato 17 gennaio alle ore 20.45 all’Unipol Domus.
Il match, valido come anticipo della 21ª giornata del campionato di Serie A, rappresenta un banco di prova importante per i rossoblù, chiamati a misurarsi contro una delle formazioni di vertice del torneo.
Torna tra i convocati di Yerry Mina. Il difensore colombiano, dopo aver superato i problemi fisici che lo avevano tenuto ai box nelle ultime settimane, è nuovamente a disposizione dell’allenatore.
L’elenco completo dei convocati rossoblù: Caprile, Palestra, Idrissi, Mazzitelli, Luperto, Adopo,, Kilicsoy, Gaetano, Sherri, Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Ciocci, Mina, Liteta, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Ze Pedro, Obert, Trepy, Luvumbo, S. Esposito