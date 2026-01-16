Come si affronta la Juventus? «Come si affrontano tutte le big. Moltiplicando gli sforzi, perché il cento per cento può anche non bastare».

Lo sguardo fermo, impenetrabile, è già un guanto di sfida. «Bisognerà mettere un po’ di tutto in campo. Furore. Tenacia. Concentrazione. Duelli».

Fabio Pisacane detta così la linea al Cagliari e allo stesso tempo mostra i denti alla Vecchia Signora nella conferenza stampa in vista del match di domani sera, dalla pancia del “Crai Sport Center” di Assemini. Crede nell’impresa, il tecnico rossoblù. «Sono convinto che possiamo metterli in difficoltà e portare l’episodio dalla nostra parte».

Genova alle spalle. «Quando si perde non è mai bello, c’è sempre qualcosa da rivedere. Ci sono delle leggerezze che non si possono allenare, vanno gestite meglio in campo. Tra l’altro, non sono errori individuali, ma collettivi», tiene a precisare Pisacane che preannuncia il ritorno di Mina: «Yerri sta cercando di ritrovare la forma migliore. Sì, può giocare dal primo minuto».

Per quanto riguarda il mercato e le priorità: «Il fatto che il centrocampo sia stato falcidiato dagli infortuni è sotto gli occhi di tutti. Con la società c’è un confronto quotidiano e sappiamo bene dove intervenire. Di sicuro, quello che faremo, non sarà frutto della causalità e non lo faremo per stravolgere».

