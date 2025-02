Cagliari-Juventus è la prossima partita dei rossoblù in casa, domenica 23 febbraio alle ore 20.45, dopo la trasferta di questo sabato a Bergamo contro l’Atalanta. Per la sfida contro i bianconeri comincia oggi la vendita dei biglietti, con la prelazione per i possessori della membership del club Islanders: ogni utente che l'ha sottoscritta potrà acquistare fino a un massimo di due tagliandi con il proprio codice, dalle 16 di oggi fino alle 9 di domani.

Sempre domani, venerdì 14, alle ore 10 inizierà la vendita libera per Cagliari-Juventus. I biglietti potranno essere acquistati online su TicketOne oppure nelle ricevitorie autorizzate e al Ticket Service di piazza L'Unione Sarda.

Come prezzi 120 euro per i distinti, 150 per la tribuna blu, 200 per quella rossa. Ridotto per donne, Over-65 e Under-18 al costo rispettivamente di 100, 120 e 150 euro. Per il settore ospiti il prezzo è 40 euro più i costi di prevendita, soltanto online dalle 16 del 14 febbraio alle 19 del 22 febbraio. I residenti e nati in Piemonte potranno acquistare il biglietto soltanto nel settore ospiti e con fidelity card della Juventus, tessera che – come per il settore ospiti di Atalanta-Cagliari – è necessaria anche per chi è residente fuori dalla regione.

