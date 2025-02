È cominciata stamattina la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Atalanta-Cagliari, in programma sabato alle ore 15 (arbitra Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido). Con delle limitazioni: l’acquisto dei tagliandi è possibile soltanto per i possessori della fidelity card rossoblù.

Il costo del biglietto è di 25 euro, più spese di servizio. Sarà possibile acquistarli fino alle 19 di venerdì, nel giorno della gara non è prevista la vendita e non è consentito il cambio utilizzatore sui titoli già emessi.

Al Crai Sport Center di Assemini prosegue la preparazione per la squadra di Davide Nicola. L’allenamento di oggi si è svolto tra palestra e campo: per iniziare sessione dedicata allo sviluppo della forza. A seguire possessi palla ed una partita giocata su spazi ridotti ad alta intensità. Domani seduta mattutina, per l'antivigilia.

© Riproduzione riservata