Col Pisa si è sbloccato, oggi in Torino-Cagliari si è ripetuto e ha dato tre punti fondamentali. Semih Kılıçsoy fino a una settimana fa sembrava un oggetto misterioso nella prima parte di stagione rossoblù, poi il primo gol che ha cambiato la sua storia in Sardegna. E questo pomeriggio è stato decisivo, con la splendida azione personale valsa il definitivo 1-2.

«Sono davvero felice, è una gioia immensa», le parole di Kılıçsoy che ha vinto il premio Player of the Match assegnato da Lega Serie A e Panini. «È un gol da tre punti, dopo che quello di settimana scorsa non era stato sufficiente per la vittoria». Per il numero 9 tanti ringraziamenti: «A tutti i compagni, al mister e allo staff, è un gol per tutti noi e per i tifosi che anche oggi ci hanno sostenuti qui e a casa, e che dal primo giorno mi hanno accolto e fatto sentire uno di loro».

E a festeggiare Kılıçsoy c’è anche l’account ufficiale del Cagliari su X: «Che gol ha fatto Semih l’imperatore», il post della società rossoblù.

