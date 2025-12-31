Adesso è ufficiale: Giancarlo Favarin non è più l’allenatore dell’Olbia. Lo annuncia il club con una nota che recita: «La società Olbia Calcio 1905 S.r.l. comunica di aver raggiunto in data 30/12/25 un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di collaborazione con il tecnico Giancarlo Favarin».

Nella nota, pubblicata sui profili social del club gallurese nella serata di oggi, 24 ore dopo la partenza senza preavviso dell’allenatore toscano, non mancano i ringraziamenti nei confronti del tecnico «per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati in questi mesi alla guida della squadra, augurandogli le migliori fortune professionali e personali per il futuro”. Né il commento del diretto interessato.

«Ringrazio la società, la squadra e tutti i ragazzi per il percorso condiviso in questi mesi. Un grazie sincero va anche a tutto lo staff e ai collaboratori, compresi i magazzinieri e tutte le persone che hanno lavorato con noi quotidianamente, spesso lontano dai riflettori ma con grande disponibilità e professionalità», queste le parole di Favarin, che ha guidato i bianchi nel girone di andata del campionato di Serie D, concluso con 19 punti e il quattordicesimo posto in classifica, in zona playout. «Desidero inoltre ringraziare la città di Olbia e i tifosi, che ci hanno sempre supportato, anche nei momenti più difficili. Auguro all’Olbia Calcio il meglio per il futuro».

In attesa dell’evoluzione societaria legata alle trattative per il cambio di proprietà, dopo la quale sarà possibile nominare il successore di Favarin, in panchina domenica al Nespoli, per la prima di ritorno contro l’Albalonga, andrà l’allenatore dei portieri Fabrizio Carafa.

