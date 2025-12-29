Cagliari calcio, Folorunsho: intervento riuscito al ginocchio destroOra parte la corsa verso il rientro
Michael Folorunsho è stato sottoposto con esito positivo a un intervento chirurgico per la sutura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.
L’operazione, programmata nei giorni scorsi, è stata eseguita dal professor Pier Paolo Mariani a Villa Stuart di Roma, centro di riferimento per la chirurgia ortopedica sportiva.
L’intervento è perfettamente riuscito e ora il centrocampista potrà concentrarsi sulla fase riabilitativa.
Folorunsho proseguirà infatti, come da programma, il suo iter di recupero, seguito dallo staff medico e fisioterapico.
I tempi di rientro saranno valutati progressivamente in base alla risposta del ginocchio, ma filtra ottimismo sull’evoluzione del percorso.
L’obiettivo è permettere al calciatore di tornare in campo nelle migliori condizioni possibili, lasciandosi alle spalle l’infortunio e guardando con fiducia ai prossimi impegni stagionali.