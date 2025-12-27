Torino-Cagliari, Prati: «Questo gruppo è forte, le soddisfazioni del singolo valgono per tutti»Primo gol stagionale per il centrocampista, che era stato accostato ai granata in vista del mercato
Negli ultimi giorni si è parlato di opzione Torino per Matteo Prati, dopo un inizio di stagione non certo scintillante con la maglia del Cagliari. Il centrocampista ha risposto a modo suo: con il gol del pareggio al 45’, che ha avviato il ribaltone da tre punti dei rossoblù questo pomeriggio all’Olimpico Grande Torino. E si è rilanciato. «Siamo contentissimi», la sua esultanza. «Oggi contavano i punti, portarne a casa tre è bellissimo. Ce lo meritiamo, lo volevamo fortemente dopo le ultime due prove in cui ci erano sfuggiti».
Prati racconta il suo gol, in un momento in cui sembrava che il Torino stesse portando l’1-0 all’intervallo. «Ho esultato con i compagni perché il gruppo è forte, siamo una realtà che abbina qualità importanti e coesione. Lavoriamo molto tutti insieme e quindi ogni soddisfazione del singolo è frutto di ciò che portiamo avanti collettivamente».
Da Prati anche un pensiero per Semih , l’altro goleador rossoblù di giornata: «Lo conosciamo bene ormai. Lo vediamo ogni giorno in allenamento, sappiamo quante capacità tecniche ha e cosa può darci: oggi ha fatto una prodezza bellissima e pesante per il nostro cammino».