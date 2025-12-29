Cristiano Ronaldo in campo anche a 42 anni, fino al gol numero 1.000.

Premiato col Globe Soccer Awards come miglior giocatore del Medio Oriente, il campione portoghese ha fissato il suo limite di fine carriera: «È difficile continuare a giocare, ma sono motivato - ha raccontato da Dubai l’attaccante ex United, Real Madrid e Juventus - La mia passione è grande e voglio continuare. Non importa dove gioco, se in Medioriente o in Europa. Mi è sempre piaciuto giocare a calcio e voglio continuare».

Poi, l'obiettivo: «Sapete qual è il mio obiettivo: voglio vincere trofei e voglio raggiungere quel numero che tutti conoscete», ha detto CR7 riferendosi al traguardo dei 1.000 gol. Un traguardo relativamente vicino: ora infatti Cristiano Ronaldo è a quota 972 reti (e con l'Al-Nassr ne ha segnate 13 in 14 presenze).

«Ci arriverò sicuramente, se non ci saranno infortuni», ha concluso il portoghese.

(Unioneonline)

