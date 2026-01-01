L’iniziativa
01 gennaio 2026 alle 07:15
Dodici mesi con L’Unione Sarda: domani in regalo il calendario 2026Un omaggio per i lettori per tenerci compagnia anche nel nuovo anno
Secondo tradizione, domani, venerdì 2 gennaio, insieme a L’Unione Sarda, i lettori in edicola troveranno un regalo: il calendario 2026. Formato 50x33, frontespizio in cartoncino, carta spessa, è ideale da sistemare in cucina o in ufficio, anche per indicare le date importanti, magari con una nota.
Nella pagina del mese in corso è anche indicato quello precedente e quello successivo. Un regalo per tenerci compagnia anche nel 2026.
(Unioneonline)
