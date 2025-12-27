Per Marco Baroni e tutto il Torino quella di oggi col Cagliari è «un’occasione sprecata», perché i granata erano avanti 1-0 e si sono fatti ribaltare perdendo 1-2. Potevano vincere la terza partita consecutiva, cosa che non accadeva dal 2019, invece è arrivato un passo falso che interrompe il momento positivo. «Quello che non va bene è il risultato, perché la prestazione c’è stata e il grande dolore che c’è è questo», le dichiarazioni a caldo dell’allenatore dei granata. «Il dato negativo è la sconfitta, poi la squadra ha prodotto. Abbiamo fatto 19 tiri, tanti cross: si torna a un discorso già fatto, che ci serve ancora più determinazione e cattiveria negli ultimi metri di gioco».

A Baroni non piacciono i due gol presi: «Sull’angolo una disattenzione e un doppio tocco, sul secondo siamo stati troppo morbidi e leggeri. Peccato, perché abbiamo buttato via un’altra occasione per fare quel saltino. Adesso dobbiamo tornare a lavorare». Sull’1-1: «Quella palla va difesa, siamo rimasti un pochino passivi perché sulla deviazione dovevamo esserci noi. Ecco perché parlo di lettura delle situazioni da migliorare».

Un altro lato negativo, per il tecnico del Torino, è come i granata hanno gestito il vantaggio. «Dobbiamo lavorare per migliorare queste situazioni», dice Baroni. «Loro hanno fatto cinque occasioni che erano cinque transizioni, con palloni rubati da una squadra bassa. Noi abbiamo cercato, attraverso la manovra, di trovare delle soluzioni e l’abbiamo anche fatto, perché altrimenti non si tira 19 volte di cui 10 nello specchio. Ma bisogna leggere il pericolo e magari interrompere con un fallo o gestirla meglio».

