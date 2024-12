Dura un tempo il Cagliari contro l’Inter: alla Domus – col tutto esaurito – i rossoblù tengono per 54’, poi sblocca Bastoni con la complicità di Scuffet (al rientro e fin lì tra i migliori) e finisce 0-3.

Una delle sorprese di formazione di Davide Nicola è il ritorno di Simone Scuffet in porta: subito impegnato al 3' per parare in tuffo un gran destro da fuori di Thuram. Al 14' indecisione della difesa del Cagliari, che con un tocco rimette in gioco Barella altrimenti in fuorigioco: il centrocampista cagliaritano salta Scuffet ma non può calciare, lo fa Mkhitaryan dal limite con un destro alto.

Al 16' lanciato Mkhitaryan, tocco al centro per Lautaro Martínez che appoggia su Dumfries e il suo destro viene parato da un altro grande intervento di Scuffet. Segnalato fuorigioco dell'armeno, che però era in posizione regolare: la parata del portiere del Cagliari conta eccome, perché in caso di gol il Var avrebbe convalidato. Dopo un periodo senza particolari emozioni al 28' riappare l'Inter: gran cross di Çalhanoğlu da destra e in tuffo Lautaro Martínez di testa nell'area piccola manca lo 0-1 spedendo alto.

La replica del Cagliari non si fa attendere: al 33’ il gran cross è di Zappa, solo leggermente lungo per Piccoli. Sei minuti dopo mette in mezzo Augello, decisivo l’intervento di Bisseck. Su un angolo per l’Inter respinto dalla difesa del Cagliari si coordina l’ex Barella, gran battuta dal limite e ancora Scuffet si oppone.

Ripresa senza Mina, recuperato all'ultimo ma che alza bandiera bianca all'intervallo: c'è Wieteska. Al 54' l'Inter passa: punizione respinta, controcross di Barella e colpo di testa di Bastoni che doveva essere una sponda ma diventa un tiro, sorprendendo Scuffet – fin lì grande protagonista – che resta fermo a guardare il pallone entrare in rete. Subito dopo Lautaro Martínez liberato in area sulla destra, diagonale di un soffio a lato.

Nicola mette Pavoletti e Marin per Gaetano (ennesima prova deludente) e Obert (cambio modulo al 3-5-2). Proprio Marin al 64’ dà un gran filtrante a Piccoli, Sommer lo anticipa di un soffio in uscita bassa prendendo il pallone un attimo prima di toccare l’avversario. Al 71’ il raddoppio, altro assist di Barella e nell’area piccola Lautaro Martínez stavolta mette in rete.

Inzaghi dopo lo 0-2 toglie Barella, fischiatissimo dai suoi ex tifosi. Ma la partita per il Cagliari sta scappando via e a peggiorare le cose ci pensa Wieteska, che salta col braccio altissimo per contrastare de Vrij su un corner: fallo di mano, rigore e trasformazione di Çalhanoğlu che spiazza Scuffet. Partita chiusa con dodici minuti d’anticipo sul 90’, con la Curva Nord che contesta prima e dopo il triplice fischio.

