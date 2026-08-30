Attacco cyber a Londra, l’avviso agli italiani transitati negli aeroporti inglesi: «Attenzione al furto di dati»L’indicazione arriva dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che invita a mantenere alta la guardia
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Per gli italiani transitati negli aeroporti inglesi bersaglio nei giorni scorsi di un attacco cibernetico non può essere esclusa l'eventualità che dati riferibili a connazionali »siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. Gli interessati sono invitati a mantenere alta l'attenzione nei confronti di e-mail, sms e telefonate sospette, a non aprire mai allegati o accedere a link contenuti in comunicazioni dubbie».
Gli aeroporti in questione sono Londra Stansted, Manchester ed East Midlands.
L'indicazione arriva dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che sta seguendo l'evoluzione della situazione e le eventuali ricadute sul contesto nazionale, comprese le fenomenologie riconducibili a più ampi contesti di disinformazione.
«Non sono stati rilevati, finora, indicatori di un aumento di questo specifico tipo di minaccia», spiega l'Agenzia. Che aggiunge: «In base alle informazioni finora acquisite non emergono, al momento, evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani».
(Unioneonline)