Per gli italiani transitati negli aeroporti inglesi bersaglio nei giorni scorsi di un attacco cibernetico non può essere esclusa l'eventualità che dati riferibili a connazionali »siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. Gli interessati sono invitati a mantenere alta l'attenzione nei confronti di e-mail, sms e telefonate sospette, a non aprire mai allegati o accedere a link contenuti in comunicazioni dubbie».

Gli aeroporti in questione sono Londra Stansted, Manchester ed East Midlands.

L'indicazione arriva dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che sta seguendo l'evoluzione della situazione e le eventuali ricadute sul contesto nazionale, comprese le fenomenologie riconducibili a più ampi contesti di disinformazione.

«Non sono stati rilevati, finora, indicatori di un aumento di questo specifico tipo di minaccia», spiega l'Agenzia. Che aggiunge: «In base alle informazioni finora acquisite non emergono, al momento, evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani».

(Unioneonline)

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