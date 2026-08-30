Incendio nel Nuorese, elicotteri in volo: in fiamme la vegetazione lungo il Riu MarreriCorpo forestale in azione per le operazioni di spegnimento
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incendio fra Nuoro e Orune in prossimità del ponte Marreri, dove le fiamme hanno aggredito la vegetazione lungo il Riu Marreri.
Per domare il rogo, che minaccia la 131 DCN dir all’altezza del km 60, si è alzato in volo dalla base di Farcana un elicottero del Corpo Forestale. Richiesto poi l’intervento di un secondo elicottero.
Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Nuoro.
(Unioneonline)