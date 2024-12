L’Inter chiude il 2024 al meglio vincendo 0-3 a Cagliari e Simone Inzaghi è raggiante: «Ho fatto i complimenti alla squadra, dovevamo fare una grande prestazione e così è stato». Per l’allenatore dell’Inter il Cagliari, nonostante il momento difficile, era un’insidia molto pesante: «Abbiamo trovato una squadra organizzata e tenace, per vincere ci voleva un’ottima Inter. Il Cagliari contro Atalanta, Fiorentina e Venezia avrebbe meritato un altro risultato in tutte le tre gare, questo è uno stadio complicato dove vincere ma abbiamo fatto un’ottima prova».

Dopo 55 giorni si è sbloccato anche Lautaro Martínez, al decimo gol in altrettante partite in carriera contro il Cagliari (sua vittima preferita assieme alla Salernitana). «Chiaramente non era felicissimo, ma lo vedevo che lavorava coi compagni nel migliore dei modi. Deve continuare a farlo: è il nostro capitano e deve essere una guida», il messaggio di Inzaghi.

A sbloccare il risultato il gol di un altro difensore, Bastoni. «Al di là delle statistiche, nelle ultime dodici giornate abbiamo fatto dieci vittorie e due pareggi giocando un ottimo calcio: dobbiamo continuare in questo modo, sapendo che tutte le volte troveremo degli avversari che cercheranno di crearci dei problemi, come è stato oggi il Cagliari», dice Inzaghi.

