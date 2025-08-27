Allenamento col gruppo per Marco Palestra, nuovo laterale del Cagliari. Il classe 2005, arrivato ieri pomeriggio in Sardegna per firmare il contratto in prestito secco dall’Atalanta, dopo una prima sgambata nella seduta di martedì ha svolto questo pomeriggio la seduta con i compagni. Più che probabile la convocazione per Napoli, dove sabato alle 20.45 i rossoblù giocheranno l’anticipo della seconda giornata di Serie A.

La seduta di stamattina per il Cagliari al Crai Sport Center di Assemini è cominciata con dei lavori in palestra, poi la squadra si è spostata in campo per svolgere degli esercizi tecnici, accompagnati da una serie di gare a tema e una partita giocata su spazi ridotti.

Prosegue il lavoro personalizzato Leonardo Pavoletti, che punta a rientrare dopo la sosta. Domani allenamento mattutino.

© Riproduzione riservata