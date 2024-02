Il mercato del Cagliari si chiude con gli arrivi di Yerry Mina in difesa e di Gianluca Gaetano a centrocampo.

In uscita, dopo il prestito di Pereiro alla Ternana, la cessione di Goldaniga al Como e la risoluzione anticipata con Capradossi, il ds Bonato ha sistemato in prestito Desogus al Gubbio e Contini (rientrato anticipatamente dall'Olbia) al Virtus Francavilla. Rinforzi anche per la Primavera con Simonetta e Marini.

In difesa, quindi, Ranieri potrà contare sul colombiano Mina, 29 anni, arrivato a titolo definitivo dalla Fiorentina. Il giocatore questo pomeriggio ha avuto il primo incontro con i nuovi compagni e domani pomeriggio verrà presentato in conferenza stampa.

A centrocampo, il Cagliari ha provato a regalare a Ranieri il ceco Barak. Ma la Fiorentina non è riuscita a trovare un esterno offensivo e ha così bloccato l'uscita del giocatore. A questo punto il Cagliari ha virato decisamente su Gaetano, classe 2000, centrocampista di qualità del Napoli. Il giocatore arriva in prestito secco e si metterà subito a disposizione di Ranieri.

A proposito di movimenti dell'ultimo momento, resta a Cagliari Shomurodov. L'uzbeko era finito nel mirino della Salernitana, che ha trattato per il suo acquisto con la Roma. Alla fine, però, il giocatore rimarrà in prestito in Sardegna fino a fine stagione.

© Riproduzione riservata