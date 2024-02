Arriva l’annuncio ufficiale: Gianluca Gaetano giocherà la seconda parte della stagione con la maglia rossoblù.

«Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Gaetano che si trasferisce dal Napoli in prestito sino al termine della stagione sportiva 2023-24», si legge in una nota del club.

Poi la biografia e la carriera del giocatore, classe 2000, nato a Cimitile e cresciuto nelle giovanili del Napoli: «In Primavera è stato protagonista con 43 gol e 25 assist, realizzati in oltre 90 gare. Numeri e prestazioni che lo hanno presto portato all’esordio in prima squadra - avvenuto il 13 gennaio 2019 - a soli 18 anni, in Napoli-Sassuolo di Coppa Italia. Un anno dopo il passaggio in prestito in B alla Cremonese: con i grigiorossi scenderà in campo 86 volte, con 17 gol e 11 assist, dando un fondamentale apporto nella promozione in A della squadra nella stagione 2021/22.

Rientrato alla base, il 21 maggio 2023 realizza la sua prima rete in Serie A, nella vittoria per 3-1 contro l’Inter, laureandosi al termine della stagione Campione d’Italia. Con il Napoli, tra Champions League, campionato e coppe nazionali, ha giocato 31 gare con 2 reti.

Vanta 16 presenze e 2 reti con la maglia delle nazionali giovanili azzurre».

Quanto alle caratteristiche, Gaetano viene definito «centrocampista duttile, impiegato sia in mediana che come trequartista o da esterno alto, Gaetano è un calciatore dalle ottime qualità tecniche: spiccate doti offensive, buon tiro dalla distanza, dribbling e grande visione di gioco gli consentono di trovare la giocata e servire invitanti assist ai compagni. Classe e fantasia al servizio della squadra».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata