Il Genoa ha cambiato volto nella ripresa, dopo un primo tempo non certo positivo. E in questo hanno inciso anche i cambi di Patrick Vieira: «Nella ripresa abbiamo creato di più e meritavamo un altro risultato», le parole dell’allenatore francese dopo il pareggio per 1-1. «Mi è dispiaciuto il primo tempo che abbiamo fatto, il gol era quello che avevamo lavorato in settimana. Siamo stati solidi soprattutto sulle palle alte, vuol dire che Vásquez e De Winter hanno fatto una grandissima partita».

Come con l’Empoli domenica per il Genoa è finita 1-1. «Questo è un buon punto», dice Vieira. «Era importante per noi continuare a fare passi avanti, abbiamo cercato di giocare di più e l’abbiamo fatto meglio nel secondo tempo».

Nell’intervallo, Vieira ha ribaltato il Genoa: «Ho detto che avevamo mancato di aggressività, che il Cagliari aveva vinto tutte le seconde palle e avuto troppa poca pressione sui difensori centrali. Ho chiesto alla squadra di essere più aggressiva, siamo entrati bene e abbiamo fatto gol».

© Riproduzione riservata