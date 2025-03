Il ritiro non ha dato i risultati sperati, almeno a livello di punti. Il Cagliari esce dalla partita col Genoa con un 1-1 che non risolve i problemi, ma per Davide Nicola non è tutto da buttare: «Male nella ripresa? In realtà siamo rientrati con la convinzione di rialzare il baricentro, che avevamo abbassato negli ultimi cinque minuti del primo tempo», la valutazione in controtendenza dell’allenatore. «Il risultato di parità è giusto, sul gol ci siamo fatti trovare un po’ impreparati. Analizzeremo questo aspetto, vedremo se è un discorso di rientro nei secondi tempi o di cose che devono migliorare. Ma i ragazzi hanno fatto una partita tosta contro un avversario che ha qualità: abbiamo fatto bene la prima mezz’ora».

Nicola ammette come il Cagliari abbia cambiato qualcosa nelle ultime partite. «Quando giochiamo in casa c’è la voglia di rendere felici i nostri tifosi», sottolinea. «Contro Atalanta, Juventus e Bologna avevamo scelto una tattica più attendista, oggi avevamo deciso di tornare all’aggressività che volevamo. Non dovevamo perdere fretta e trovare la situazione per tornare in vantaggio. Dopo il gol subito abbiamo cercato di non squilibrarci ulteriormente».

Sempre sul gol subito, Nicola fa un parallelo con quello di Orsolini a Bologna: «Dovevamo sicuramente cercare di fare qualcosa in più, ma questo i ragazzi lo sanno. Secondo me, ripeto, arriveremo a fare partite dove siamo nella condizione di fare anche più di mezz’ora con questa intensità: ovviamente non è mai facile, perché gli avversari che incontriamo sono molto forti. Abbiamo le nostre qualità e i nostri difetti, come gli avversari, ma paradossalmente una delle manovre migliori è stata sul gol annullato. Dobbiamo sapere che, ogni tanto, bisogna verticalizzare per raccogliere la seconda palla e andare via in velocità».

