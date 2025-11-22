SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI-GENOA

Ben quattro gol nel primo tempo di Cagliari-Genoa, che finisce 2-2. Borrelli ed Esposito riprendono due volte i liguri.

Il Cagliari alla fine si schiera col 4-2-3-1: Palestra fa il terzino sinistro, Borrelli punta centrale supportato da Felici, Esposito e Folorunsho. Primo tiro in porta di Deiola al 4', servito al limite da corner calcia col mancino e Leali para a terra. Il Genoa va a un passo dal gol al 9': recupero palla in area di Colombo, dal fondo assist arretrato per Vitinha che va via bene in dribbling e conclude col sinistro, Caprile respinge e sul rimpallo il tiro di Norton-Cuffy a botta sicura è murato col tacco quasi sulla linea da Luperto, che evita lo 0-1 con un intervento prodigioso.

Anche il Cagliari va vicino a segnare, al 17' bella giocata di Felici sulla destra e cross al centro dove Folorunsho per un soffio manca l'appuntamento con l'1-0. Ma sull'azione seguente è il Genoa a sbloccare il risultato, con una prodezza di Vitinha che riceve palla in area da Colombo, salta Zappa con il controllo e in caduta col destro incrocia per il vantaggio al 18'.

Cagliari che subisce il colpo dello svantaggio. E al 26' rischia tantissimo quando ancora Vitinha serve Colombo in area, che sbaglia il tiro (troppo debole) e favorisce la parata di Caprile mangiandosi il raddoppio. L'Unipol Domus, dopo questa occasione, comincia a fischiare. Ma al 33' può esultare, perché su corner battuto corto Palestra crossa per Borrelli che sovrasta di testa Vásquez e Martín per fare 1-1. Non basta l'intervento di Leali, che respinge il pallone quando aveva già varcato per intero la linea.

Sull'onda dell'entusiasmo ancora Cagliari al 37', cross di Felici per Zappa che non riesce a girare, Leali non allontana il pallone e il colpo di testa di Esposito è a lato. Ma il Genoa al 41' torna avanti, lancio per Thorsby che mette in mezzo per la girata al volo di Østigård. È il suo terzo gol consecutivo, con una splendida conclusione da centro area. Non c'è nemmeno il tempo di esultare però per il Genoa, perché su giocata immediata dalle retrovie viene pescato Deiola a destra, cross basso ed Esposito di mezzo esterno fa 2-2 con Leali che viene ingannato dal tiro del numero 94.

