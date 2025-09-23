Prima da titolare col Cagliari in una sfida da ex per Luca Mazzitelli, che oggi ha esordito dal 1' in rossoblù contro la squadra con cui ha giocato dal 2022 al 2024, con una promozione in Serie A nel primo anno e la fascia da capitano da secondo. Un pomeriggio quindi speciale per il centrocampista, che fino a oggi era rimasto sempre in panchina subentrando in due circostanze in Serie A e contro la Virtus Entella nell'altro match di Coppa Italia. «È stata sicuramente una bella emozione giocare contro il Frosinone, che per me ha rappresentato una tappa importantissima. Sono molto legato a tutti quelli che ci lavorano, sono stati due anni belli e mi ha fatto piacere aver giocato oggi», dichiara.

Mazzitelli valuta il 4-1 di questo pomeriggio: «La partita si era messa bene come volevamo, sbloccandola nei primi dieci minuti. Poi si è complicata a fine primo tempo, ma nel secondo siamo rientrati con la testa giusta e abbiamo rimesso a posto. Sono contento di questo passaggio del turno». Sul suo inserimento al Cagliari: «È stato buono. Stiamo diventando sempre più squadra, si sta creando un bel clima e i risultati aiutano. Dobbiamo mantenere acceso questo entusiasmo, oggi sono abbastanza soddisfatto di come è andata la partita».

Uno dei rischi di oggi poteva essere l'alto numero di cambi nel Cagliari. «Quando si mettono tanti giocatori che non hanno il ritmo partita ci può essere qualche difficoltà, ma dovevamo evitare di sottovalutare la gara. L'abbiamo fatto: questo deve essere un punto di partenza per capire che, lavorando in un determinato modo, abbiamo le caratteristiche per dare fastidio. Ma pensiamo partita per partita, cercando di fare risultato dovunque perché non è mai scontato. Dobbiamo sapere qual è la squadra da percorrere per arrivare al risultato».

