Niente da fare: se non ce la fa Lapadula il Cagliari non tira in porta e alla Unipol Domus contro il Frosinone finisce 0-0 (QUI LA CRONACA). Ecco le pagelle dei rossoblù.

Radunovic 6.5

Tra i pali e nelle uscite si prende il dodicesimo clean sheet stagionale

Zappa 5.5

Tante palle perse e spunti che si fermano alle idee

(Dal 34’ st Di Pardo sv

Poco tempo per incidere

Dossena 7

In velocità o di forza, con lui non si passa

Obert 6.5

Risolve tutte le situazioni difficili dalle sue parti

Azzi 6.5

Una partita a spingere, nella ripresa prova a sfruttare l’amico vento

Nandez 6

Tanta corsa, ma non incide

Makoumbou 6

In fase difensiva non sbaglia nulla, manca dalla cintola in su

Lella 5.5

Corre, corre, ma manca al dunque

(Dal 34’ st Deiola sv

Il tempo di prendere una botta)

Mancosu 6

Il Cagliari spera di recuperarlo presto

(dal 31’ pt Prelec 5.5

Si batte, nessuno lo nega, ma un attaccante dovrebbe almeno tirare

Falco 5.5

Cerca di inventare qualcosa, ma da lui ci si aspetta di più

(Dal 24’ st Luvumbo 6

Ha un buon impatto, anche se spesso dimentica i compagni)

Lapadula 5.5

Se non segna lui, non segna nessuno

Allenatore Ranieri 6

La squadra è equilibrata, ma che fatica arrivare al tiro

