È ripresa con un giorno di ritardo la preparazione del Cagliari al Crai Sport Center di Assemini.

I rossoblù sarebbero dovuti rientrare in Sardegna nella notte tra venerdì e sabato, ma un guasto all'aereo ha costretto la squadra a rimanere a Lecce fino a ieri pomeriggio. Per questo, Fabio Pisacane è stato obbligato a posticipare il ritorno in campo a stamattina: appena due gli allenamenti in vista della Coppa Italia, martedì alle 17 in gara secca col Frosinone nei sedicesimi di finale. Il Cagliari, intanto, si gode la migliore partenza in Serie A nell'era dei tre punti.

Proseguono il lavoro personalizzato Boris Radunović (tempi non brevi per il recupero del portiere) e Zito Luvumbo (proverà a tornare sabato contro l'Inter). Per martedì scontate novità di formazione nel Cagliari: possibile una maglia da titolare per Giuseppe Ciocci in porta, Zé Pedro in difesa, Luca Mazzitelli a centrocampo e Gennaro Borrelli in attacco. Probabile anche la presenza dal 1' di Mattia Felici, molto positivo nei suoi subentri contro Parma e Lecce.

L'allenamento di stamattina ha visto due gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impiegati venerdì in Lecce-Cagliari hanno svolto un lavoro defaticante. Per gli altri, parte iniziale della seduta dedicata a una struttura tecnica, quindi a seguire esercitazioni sul possesso e una partita giocata su campo ridotto. Domani rifinitura di mattina.

