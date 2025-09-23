La prima volta di Alessandro Deiola tra i professionisti è stata nella stagione 2014-2015 al Tuttocuoio, in Lega Pro: l'allenatore che lo aveva fatto debuttare è quello che oggi ha ritrovato come avversario in Cagliari-Frosinone, Massimiliano Alvini.

Quest'ultimo, al termine del match di Coppa Italia finito 4-1 per i rossoblù, ricorda con affetto quel periodo: «Alessandro lo prendemmo in prestito su visione del direttore sportivo, fece un campionato straordinario e poi tornò qui a Cagliari. Oggi l'ho rivisto, ci siamo abbracciati e mi ha dato la maglia: la porto a casa ai miei gemellini. Sono contento per lui, mi fa piacere vedere a certi livelli un giocatore che ho cresciuto».

Sulla partita, Alvini non è dispiaciuto nonostante il passivo: «È una buona prestazione, nel percorso che stiamo facendo. Ci sono tanti spunti da prendere, sicuramente anche per chi abbiamo messo in campo. È stata una partita significativa e sono contento di aver fatto giocare tanti giovani».

In chiusura, Alvini ha un pensiero anche su Cagliari come città: «È stato un piacere venire qui. Era la prima volta e ci tenevo: è un posto bellissimo».

