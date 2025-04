La giornata di festa riempie l’Unipol Domus. Si avvia rapidamente verso quota 16.000 il conto degli spettatori attesi per Cagliari-Fiorentina, in programma alle ore 15 del lunedì di Pasquetta (arbitra Livio Marinelli della sezione Aia di Tivoli). Prosegue con successo la vendita dei biglietti, aperta la settimana scorsa nei settori Distinti e Tribuna: al momento, non essendoci ancora la determina, non è abilitato l’acquisto per il settore ospiti, che può contenere poco più di 400 spettatori.

Ieri le presenze garantite per l’incontro della trentatreesima giornata di Serie A erano 15.800, oggi la quota è ulteriormente salita. Con ancora cinque giorni da qui alla partita, il sold out per Cagliari-Fiorentina è pressoché scontato. Poi bisognerà capire se ci saranno anche i tifosi ospiti. Nell’ultima gara interna, il 30 marzo col Monza, lo stadio aveva registrato 16.139 spettatori compresa una buona rappresentanza di sostenitori brianzoli. Ora c’è la possibilità di andare anche oltre questi numeri.

Dal campo, questa mattina è proseguita la preparazione a Cagliari-Fiorentina con una seduta mattutina, la seconda della settimana dopo la ripresa di martedì pomeriggio. L'allenamento è iniziato in palestra con delle esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza. Il gruppo si è poi trasferito in campo per svolgere inizialmente degli esercizi di attivazione, seguiti da un lavoro a squadre 6 contro 6 dedicato a intensità, attacco e difesa. A chiudere la seduta una partita giocata su spazi ridotti. Domani il Cagliari tornerà in campo sempre di mattina: squadra al completo, l’unico assente al momento è lo squalificato Alessandro Deiola.

© Riproduzione riservata