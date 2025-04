Alessandro Deiola è uno dei quattro squalificati dopo la trentaduesima giornata di Serie A. Il centrocampista, già diffidato, è stato ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (nello specifico Joaquín Correa) al 69' di Inter-Cagliari e oggi è scattata puntuale la sanzione per un turno. Salterà quindi la sfida delle ore 15 del lunedì di Pasquetta contro la Fiorentina, con Davide Nicola che dovrà fare a meno di quello che era il capitano dei rossoblù al Meazza.

Con Deiola squalificati anche Gustav Isaksen della Lazio, Saúl Coco del Torino e Daniel Fila del Venezia, quest'ultimo l'unico espulso della giornata chiusa ieri con Napoli-Empoli 3-0. Entrano in diffida Isak Hien dell'Atalanta, Juan Miranda del Bologna, Lucas da Cunha del Como, Mattia Zaccagni della Lazio, Lautaro Valenti del Parma, Leandro Paredes della Roma, Gvidas Gineitis del Torino e Jaka Bijol dell'Udinese.

Restano in diffida per quanto riguarda il Cagliari Sebastiano Luperto, Răzvan Marin, Yerry Mina, Adam Obert, Leonardo Pavoletti e Roberto Piccoli. Per loro al prossimo cartellino giallo arriverà la squalifica. Oggi pomeriggio, intanto, ripresa degli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini: Davide Nicola ritrova Matteo Prati, che la scorsa settimana ha avuto a che fare con l'influenza e anche per questo non ha giocato con l'Inter.

