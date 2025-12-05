Poche ore dopo l’intervento a Villa Stuart, Mattia Felici ha salutato e ringraziato il popolo rossoblù. Oggi, attraverso una storia su Instagram, l’esterno del Cagliari ha, infatti, voluto ringraziare chi gli è stato vicino nelle ultime ore difficili: «Grazie a tutta la società, a tutta la squadra e a tutti i tifosi per la vicinanza. Ci vediamo presto». Il messaggio, accompagnato da un cuore rosso e uno blu, è comparso su uno sfondo che lo ritrae in campo con la maglia del Cagliari, la sua squadra.

Il giocatore è stato operato nel pomeriggio a Villa Stuart per la ricostruzione del legamento crociato anteriore sinistro e la sutura del menisco mediale.

L’infortunio, arrivato nel finale della gara di Coppa Italia contro il Napoli, lo aveva visto stringere i denti fino al rigore calciato e stampato sulla traversa, pochi minuti dopo l’ingresso all’85’. Solo ieri, al rientro ad Assemini per gli allenamenti e davanti a un ginocchio vistosamente gonfio, lo staff medico ha capito che la situazione era più grave del previsto.

Per Felici, autore di due gol nella prima parte di stagione, il verdetto è pesante: almeno sei mesi di stop.

Il campionato, di fatto, si chiude qui. Il primo incoraggiamento è arrivato dal compagno e amico Gabriele Zappa: «A volte il calcio è ingiusto! Riprenditi presto, amico mio». Parole accompagnate da due scatti insieme: uno in campo, l’altro durante una giornata in sup nelle acque della Sardegna.

