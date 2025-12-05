Stagione finita per l’esterno rossoblù Mattia Felici. A Villa Stuart è da poco terminato l’intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore sinistro e per la sutura del menisco mediale.

Un infortunio che terrà il giocatore romano, classe 2001, autore di due reti nella prima parte della stagione lontano dai campo almeno per sei mesi: il campionato può dunque considerarsi concluso.

Felici si è fatto male nel finale della sfida di Coppa Italia contro il Napoli, pochi minuti dopo il suo ingresso all’85’. Nonostante il dolore, era rimasto in campo e aveva persino calciato uno dei rigori della prima serie, colpendo la traversa. Al rientro in campo ad Assemini, ieri, il ginocchio si è gonfiato: un segnale chiaro per lo staff medico, che ha subito disposto ulteriori accertamenti.

Per il Cagliari si tratta dell’ennesima tegola dopo l’infortunio – sempre al crociato – di Andrea Belotti, atteso nuovamente in campo soltanto in primavera. A complicare il quadro per la squadra di Pisacane ci sarà anche l’assenza di Luvumbo, convocato dall’Angola per la Coppa d’Africa a partire da metà dicembre.

Il primo messaggio di sostegno per Felici sui social è arrivato dal compagno e amico Gabriele Zappa: «A volte il calcio è ingiusto! Riprenditi presto, amico mio». Il terzino ha accompagnato le parole con due foto insieme all’esterno rossoblù: una sul campo d’allenamento, l’altra durante un’uscita in sup nelle acque cristalline della Sardegna.

