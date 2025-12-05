Ancora si attende l’esito dei controlli a Villa Stuart, ma dal messaggio social di Gabriele Zappa non emergono indizi confortanti sulle condizioni di Mattia Felici.

L’esterno offensivo del Cagliari si è fatto male in un contrasto negli ultimi istanti del match di Coppa Italia contro il Napoli. Era appena entrato, all’85’. Nonostante tutto ha stretto i denti e si è presentato dal dischetto, colpendo la traversa.

L’indomani la condizione del suo ginocchio è peggiorata, si teme la rottura del crociato che significherebbe stagione finita per il calciatore classe 2001.

«A volte il calcio è ingiusto! Riprenditi presto amico mio», ha scritto Zappa in una Instagram story pubblicando due foto con il compagno, una sul campo d’allenamento l’altra in mare.

