Sfondata quota 5.000 rinnovi. È il numero raggiunto e superato dalla campagna abbonamenti del Cagliari, che da otto giorni (lunedì 23 giugno) è aperta per le conferme dello stesso posto e settore della scorsa stagione. I tifosi non hanno fatto mancare la loro presenza, con ottimi numeri anche nel weekend e una sempre crescente volontà di seguire all'Unipol Domus le partite della prossima Serie A. In particolare, sono le curve (Nord e Sud) a trainare i rinnovi, con già metà dei posti assicurati (nella scorsa stagione andarono esaurite in abbonamento).

Chi vuole mantenere lo stesso posto ha tempo fino a domenica prossima. Poi, dalle 15 del 7 luglio alle 23.59 dell'8 luglio, la seconda fase riguarderà sempre gli abbonati 2024-2025 che potranno cambiare settore o posto fra quelli ancora disponibili. Quindi la fase dedicata ai titolari della membership Islanders (dalle 10 dell'11 luglio alle 23.59 del 13 luglio) e dalle 10 del 14 luglio sino al 31 la vendita libera.

L'obiettivo del Cagliari è fare meglio di un anno fa, quando con 13.500 abbonamenti venne raggiunto il record da quando – a partire dalla stagione 2017-2018 – i rossoblù giocano all'Unipol Domus in attesa che possa essere costruito il nuovo stadio. L'impianto ha una capienza massima di circa 16.400 spettatori, poco più di 400 nel settore ospiti.

I prezzi, per quanto riguarda i rinnovi, sono i seguenti: 270€ in Curva Nord e Sud, 500€ nei Distinti Nord e Alti, 600€ nei Distinti Centrali, 1.000 € in Tribuna Blu e 1.400€ in Tribuna Rossa. Previste riduzioni per Donne, Under 18 (nati a partire dal 31 agosto 2007), Over 65 (nati entro il 31 agosto 1960) e Under 12 (nati a partire dal 31 agosto 2013).

© Riproduzione riservata