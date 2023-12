Brutto 0-0 per il Cagliari che nell’ultima partita del 2023 non è riuscito a vincere in casa contro l’Empoli (QUI LA CRONACA). Ecco le pagelle dei rossoblù.

Scuffet 6.5

Mette la firma sul suo primo clean sheet in rossoblù

Zappa 5.5

Parte, ma non arriva mai

Goldaniga 6

Qualche incertezza, ma regge in difesa

Dossena 6.5

Un muro su cui Caputo e soci sbattono senza pietà

Azzi 6

Due salvataggi che valgono un gol

(dal 48' st Jankto sv)

Sulemana 5.5

Tanta corsa, ma anche tanta confusione

(dal 44' st Oristanio sv)

Prati 5.5

Non riesce ad accendere la luce

Deiola 5

Cuore infinito, ma quanti errori

Viola 5.5

Sulla coscienza il rigore sbagliato

(dal 44' st Mancosu sv)

Pavoletti 6

Ci prova fino alla fine

(dal 44' st Petagna sv)

Lapadula 5

Si vede solo per l'ammonizione rimediata

(dal 1' st Luvumbo 6.5

Entra e accende la partita)

Ranieri 5.5

Non convince la formazione iniziale e nella gestione dei cambi, con quattro sostituzioni a tempo scaduto

