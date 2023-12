Il Cagliari chiude il suo 2023 con uno 0-0 casalingo contro l'Empoli che lascia mille rimpianti.

Ranieri e Andreazzoli si affidano al 4-3-1-2, con i rossoblù che, davanti, schierano la coppia Lapadula-Pavoletti, con Viola a supporto. In mezzo, torna titolare Deiola, che completa il terzetto mediano con Prati e Sulemana.

Primo tempo non proprio per palati fini, con tanti errori tecnici e pochissime occasioni. La più importante al 14', quando Caputo si allarga e mette in mezzo per Maldini jr, Azzi salva in angolo. Per il resto, tanti palloni lunghi e portieri inoperosi. Il Cagliari si vede al 37', con angolo di Viola e colpo di testa di Prati appostato sul primo palo e palla sull'esterno della rete. Tutto il resto è noia.

Le emozioni arrivano tutte nella ripresa, che inizia con Luvumbo al posto dell'impalpabile Lapadula. La prima parata della partita è di Caprile, su Pavoletti, dopo 11'. Al 20' una punizione di Viola dalla trequarti finisce direttamente in rete, ma Maresca annulla per una presunta carica sul portiere pescata dal Var. Al 35', altro episodio chiave: ancora Maresca indica il dischetto per un contatto Walukiewicz-Pavoletti. Alla battuta va Viola, ma Caprile intuisce e para. Al 44' Ranieri si gioca il tris di cambi, con Mancosu, Oristanio e Petagna al posto di Viola, Sulemana e Pavoletti. E proprio Petagna, al 50', si crea l'ultima grande occasione, con un sinistro ravvicinato parato ancora miracolosamente da Caprile. Finisce dopo 9' di recupero, uno 0-0 che non può far sorridere.

