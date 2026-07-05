Nulla da fare per il Brasile di Carlo Ancelotti: nonostante il rigore concesso a recupero scaduto, la Norvegia ottiene per 2-1 la qualificazione ai quarti di finale con doppietta di Haaland.

E si conferma il tabù che tanto aveva spaventato i tifosi verdeoro prima della sfida: il Brasile, nella sua storia, non ha mai battuto la Norvegia nei match fin qui disputati, l'unica grande nazionale al mondo con cui non ha vinto.

Grande delusione per gli uomini di Carlo Ancelotti: è la prima volta dal 1990 che i brasiliani lasciano il Mondiale agli ottavi.

Ad accorciare su rigore Neymar dopo una gomitata in area su Casemiro.

(Unioneonline)

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