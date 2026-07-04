Il Cagliari ufficializza il suo secondo acquisto per la stagione 2026-2027: Demi Akarakiri. Dopo Alessandro Romano, la società rossoblù ha reso noto l’accordo con il centrocampista inglese (di origini nigeriane) classe 2007, che nelle scorse settimane aveva svolto le visite mediche a Roma.

Akarakiri è il «colpo giovane dall’Inghilterra» che il presidente Tommaso Giulini aveva anticipato durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo Pietro Accardi. Si è appena svincolato per fine contratto dall’Everton, con cui ha giocato dal 2023 fino alla seconda squadra, mentre i suoi esordi erano stati nel settore giovanile dell’Arsenal. Gli osservatori del Cagliari l’hanno seguito a lungo nella scorsa stagione, anche dal vivo.

«Centrocampista con le caratteristiche tipiche delle mezzali moderne», viene presentato dal Cagliari, Akarakiri «abbina forza fisica e dinamismo alla capacità di lettura del gioco, unitamente alla qualità nel palleggio che gli permette di essere nel vivo della manovra». Il nuovo acquisto rossoblù ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030, con opzione a favore del club per ulteriori tre stagioni, e sarà a disposizione di Fabio Pisacane per il precampionato.

© Riproduzione riservata