Con un catenaccio in purezza della vecchia scuola, il Paraguay incrina i meccanismi offensivi della Francia, satura gli spazi, impedisce agli avversari lo spettacolo che avevano prodotto nei match precedenti.

Ma Deschamps ha una panchina su cui contare e a metà ripresa basta un guizzo del neoentrato Doué per dare una spallata al match: una serie di dribbling fulminanti viene fermata da un fallo da rigore, che sul dischetto Mbappé trasforma spiazzando Gill e raggiungendo Messi a quota 7 nella classifica marcatori del Mondiale.

Basta dunque un 1-0 senza fuochi d'artificio per arrivare ai quarti, dove adesso i Bleus affronteranno il Marocco, nella riedizione della semifinale mondiale di Qatar 2022, con i nordafricani in cerca di una rivincita.

In una caldissima Philadelphia, Deschamps conferma il suo 4-2-3-1 con l'acciaccato Tchouaméni sostituito da Manu Koné e Digne ancora preferito a Theo Hernandez. Alfaro, invece, si copre con un 5-4-1 con un blocco bassissimo che si piazza da subito ad aspettare la Francia: il centravanti Enciso difende fino al limite dell'area di rigore.

E funziona, perché fino all'hydration break - più che mai necessario nel caldo torrido di Philadelphia - solo un tiro dalla lunga distanza di Kone insidia la porta del Paraguay. Al 31' la chance più grossa arriva con un mancato colpo di testa di Mbappé su un cross dalla destra. Il 10 mostra un po' di nervi tesi qualche minuto dopo, reagendo alle provocazioni (che cresceranno nella ripresa) di Diego Gomez e compagni. Al 36' su Corner, prima parata di Gill su Koundé, ma i Bleus non riescono a incidere.

Al 5' della ripresa il Paraguay si sbilancia in avanti e la palla arriva a Maignan, che rilancia subito Mbappé contropiede a campo aperto: Caceres rinviene sul francese, salvando la prima grande occasione da gol. Poco dopo è ancora Kone da fuori a provarci e a trovare una grande parata di Gill. I sudamericani sono meno compatti, Alfaro va con due cambi dettati anche dai problemi fisici: dentro Canale e Caballero, mentre la Francia toglie Barcola per mettere Doué. È il grimaldello giusto per scassinare la difesa. Il classe 2005 entra in campo tarantolato, slalomeggia in area e, dopo averne saltati un paio, Diego Gomez lo stende: l'arbitro uzbeko Tantashev lascia proseguire, ma il Var lo richiama ed è rigore. Sul dischetto si presenta Mbappé e spiazza il portiere. È il 25' e finalmente la Francia è in vantaggio.

Il Paraguay inserisce finalmente qualche giocatore offensivo ma senza diventare troppo pericoloso, Deschamps non effettua altri cambi fino al 39', quando esce Dembelé ed entra Cherki. Ci prova Mauricio al 45' con una girata dal limite dell'area su cui Maignan non ha alcun tipo di problema, poi al 51' un contropiede francese viene fermato da un doppio miracolo di Gill sul solito Mbappé.

Nei minuti finali c'è spazio solo per le ultime provocazioni di Galarza, con la Francia mai impensierita che si gode un successo pesante, perché non è mai facile riuscire a stanare squadre così arroccate, specialmente quando le partite iniziano a contare.

(Unioneonline)

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